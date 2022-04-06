لاعب الرجاء السابق يعلق على مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: علي يحيى

يرى محمد أستاذ، لاعب الرجاء البيضاوي المغربي السابق، أن فوز الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا في آخر نسختين لا يمنحه أفضلية في المواجهة المرتقبة بين الفريقين في ربع نهائي النسخة الحالية.

وقال أستاذ في تصريحات خاصة ليلا كورة: "مباريات الرجاء البيضاوي ونظيره الأهلي المصري دائما تتسم بطابع الندية والحماس، ومن الصعب أن تتوقع من سيتأهل، لكن الفريق المستعد بدني وذهنيا هو من سيتأهل".

وأضاف: "النادي الأهلي تحت قيادة المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني يقدم أداء جيدا وحقق نتائج جيدة أيضا، والنتائج توضح كل شيء بخلاف الأداء".

وتابع: "أعتقد أن ما يميز الأهلي هو اللعب الجماعي، ووجود بعض اللاعبين أصحاب المهارات الفريدة مثل محمد مجدي أفشة، والمحترفون الأجانب يقدمون إضافات نوعية للفريق".

وواصل: "كذلك يضم الرجاء لاعبين مميزن مثل محسن متولي وحميد أحداد ، اللذان يشكلان معادلة صعبة داخل الفريق البيضاوي".

واستمر: "تحقيق النادي الأهلي آخر نسختين من البطولة لا يعطي أفضلية على الرجاء، لأنها مواجهات تكتسب طابعا خَاصّا وتقام ذهابا وإيابا".

وفي ختام تصريحاته وجّه أستاذ رسالة للاعبي ومشجعي الفريقين بقوله:" كرة القدم ليست حربا، نحن بصدد مواجهة كروية بين الأشقاء، ونتمنى أن يفوز الفريق الأفضل في الملعب، وأتمنى أن تسود الروح الرياضية في هذه المباراة التي ستشهد حضورا جماهيريا كبيرا بحكم شعبية الناديين".