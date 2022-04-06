التشكيل المتوقع لمعركة تشيلسي وريال مدريد بالأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

يحل ريال مدريد الإسباني ضيفا على نظيره تشيلسي الإنجليزي في تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء على ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

تشيلسي كان قد تأهل من دور الـ16 بعدما أطاح بمنافسه ليل الفرنسي، بينما تأهل ريال مدريد على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتلقى ريال مدريد أنباء سارة قبل المباراة، بعدما تعافى مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي من الإصابة بفيروس كورونا ليلحق ببعثة الفريق إلى لندن من أجل تولي قيادة الملكي خلال المواجهة.

تشكيل تشيلسي المتوقع:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: سيزار أزبليكويتا، تياجو سيلفا، روديجر، ريس جيمس.

خط الوسط: جورجينيو، كوفاسيتش، ماركوس ألونسو.

خط الهجوم: ماسون ماونت، كريستيان بوليسيتش، كاي هافرتز.

تشكيل ريال مدريد المتوقع:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفخال، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: لوكا مودريتش، كاسيميرو، توني كروس.

خط الهجوم: ماركو أسينسيو، كريم بنزيما، فينسيوس جونيور.