"سيحل مشكلة ويصنع أخرى".. فينجر يتحدث عن التجديد لصلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح أرسين فينجر المدير الفني السابق لأرسنال بأن تجديد ليفربول لعقد لاعبه محمد صلاح سوف يحل مشكلة، لكنه سيصنع مشكلة أخرى.

وقال فينجر في تصريحاته لقناة "بي إن سبورتس" مساء الثلاثاء: "تجديد عقد محمد صلاح سيحل مشكلة ويصنع أخرى، فأنت أحيانا ما تجد نفسك في هذا الموقف".

وتابع: "أنت دائما ما تبذل كل الجهد لتجعل الفريق مدرك أن العناصر الأخرى قريبين منهم، لكن لا يوجد من المال ما يكفي لإرضاء اللاعب بعدما أنفقت عليه الكثير".

وأضاف: "صلاح قدم موسما استثنائيا، ومنذ ان انضم للفريق، كل عام يكون أفضل، وهو يستحق هذا العقد".

وواصل: "الأمر الوحيد هو أنك بمجرد أن تصل لسن الـ30 الأمر يتعلق بكم عدد السنوات التي ستوقع عليها، لأن اللاعب دائما ما يحصل على أعلى راتب وهو في قمة مستواه".

وينتهي تعاقد محمد صلاح مع ليفربول في صيف 2023، ويأمل النادي في تجديد عقده هذا العام، بعدما بدأ مفاوضات التجديد منذ مطلع الموسم الجاري، غير أنه لم يتم الإعلان عن أي اتفاق حتى الآن.