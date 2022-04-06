ما هو التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وتشيلسي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

تقام الأربعاء مواجهة الذهاب لقمة لقاءات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين حامل اللقب تشيلسي الإنجليزي، ضد الأكثر تتويجاً ريال مدريد.



ويحتضن ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن لقاء الذهاب اليوم الأربعاء، على أن يقام في سانتياجو بيرنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد لقاء الإياب بعد 6 أيام.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد ينتظر أن يدخل اللقاء بطريقة 4-3-3، مع الاعتماد في الجانب الهجومي على الثلاثي كريم بنزيما وفينسيوس جونيور وماركو أسينسيو.

من جانبه سيعتمد الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي على الخطة نفسها مع إشراك المغربي حكيم زياش في التشكيلة الأساسية بالخط الأمامي وإلى جواره الألماني كاي هافيرتز والأمريكي كريستيان بوليسيتش.

وجاءت المفاجأة في خروج الفرنسي نجولو كانتي من التشكيلة المتوقعة، بعد أن قرر توخيل إراحة بطل العالم 2018 بسبب تراجع مستواه الملحوظ في خسارة 4-1 من برينتفورد مطلع الأسبوع الحالي.

وجاءت التشكيلة المتوقعة لريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: داني كارفخال وإيدير ميليتاو وديفيد آلابا وفيرلاند ميندي.

الوسط: توني كروس وكاسيميرو ولوكا مودريتش.

الهجوم: كريم بنزيما وفينسيوس جونيور وماركو أسينسيو.

تشكيلة تشيلسي (4-3-3)

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

الدفاع: سيزار أزبلكويتا وتياجو سيلفا وريسي جيمس وأنطونيو روديجير.

الوسط: جورجينيو وماتيو كوفاسيتش وماركوس ألونسو.

الهجوم: حكيم زياش وكاي هافيرتز وكريستيان بوليسيتش.