مواعيد مباراتى الزمالك وبيراميدز والأهلى والاتحاد بالدورى والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - تأتي مواعيد مباريات اليوم الاربعاء الموافق 6 / 4 / 2022 بالدوري المصرى حيث تقام مباراتين تجمع الاهلى مع الاتحاد السكندري على ستاد الاهلى والسلام وبيراميدز مع الزمالك على ستاد الدفاع الجوي.

موعد مباراة الاهلى والاتحاد السكندري

يدخل فريق الاهلى مع دقات التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء اختباراً صعباً حينما يستضيف نظيره الاتحاد السكندري على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز فى لقاء مثير لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة، وتوقفت المسابقة قرابة الشهر بسبب انشغال المنتخب الوطنى بخوض مباراتى السنغال في تصفيات كأس العالم قطر 2022.

موعد مباراة بيراميدز والزمالك

يواجه نادي الزمالك بقيادة البرتغالي فيريرا،نظيره بيراميدز في اللقاء الذي يجمع الفريقين في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة 11 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري العام.

وتفوق نادي الزمالك على نظيره بيراميدز في القيمة التسويقية قبل اللقاء المرتقب، حيث تبلغ قيمة قائمة الزمالك 21 مليون و430 ألف يورو، بينما تبلغ القيمة التسويقية لبيراميدز 17 مليون و950 ألف يورو، وهو ما يرجح كفة الزمالك على بيراميدز بقيمة تصل إلى 3 ملايين و480 ألف يورو.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الاربعاء من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.