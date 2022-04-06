شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الزمالك وبيراميدز.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الزمالك وبيراميدز في اللقاء الذي يجمع الفريقين في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة 11 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري العام.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية غرف عمليات لمتابعة المباراة، وتأمين الجماهير وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم، وخلق أجواء آمنة للجميع.

وتنتشر الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية بالاستاد قبل المباراة، حيث يتم غلق أبواب الاستاد قبل المباراة بنحو ساعة ونصف.

وتفوق نادي الزمالك على نظيره بيراميدز في القيمة التسويقية قبل اللقاء المرتقب، حيث تبلغ قيمة قائمة الزمالك 21 مليون و430 ألف يورو، بينما تبلغ القيمة التسويقية لبيراميدز 17 مليون و950 ألف يورو، وهو ما يرجح كفة الزمالك على بيراميدز بقيمة تصل إلى 3 ملايين و480 ألف يورو.