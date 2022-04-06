شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يتوجه للبرتغال لقضاء إجازة وانتظار تحديد مصيره مع منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

توجه فجر اليوم كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم إلى البرتغال لقضاء إجازة بالاتفاق مع مجلس ادارة اتحاد الكرة منتظرًا نتيجة الشكوى المقدمة من اتحاد الكرة الي الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل حسم مصير مباراة المنتخب أمام السنغال والذي يطالب فيها اتحاد الكرة بإعادة المباراة نظرًا للاحداث السيئة التي شهدها اللقاء الذي اقيم يوم ٢٩ مارس المنقضي بداكار .

أعلن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر ، نفيه لكل ما تردد عن وجود طلبات له للموافقة علي تجديد تعاقده مع اتحاد الكرة والذي انتهي بنهاية تصفيات كأس العالم 2022 والتي ودعها المنتخب في المرحلة النهائية امام السنغال بركلات الترجيح.

وغرد كيروش عبر حسابه بموقع تويتر، اليوم قائلا :"بعد الأخباروالتعليقات الأخيرة، أنكر بشكل قاطع طلبي أي شيء يخص الجهاز الفني أو أي مواضيع أخرى خاصة بالمنتخب المصري"، مؤكدا عدم وجود محادثات كما تم الاتفاق مع اتحاد الكرة حتى يتم الفصل في مصير مباراة مصر والسنغال، وأتم المدرب البرتغالي تصريحاته بإبداء استنكاره للأخبار التي وصفها بالكاذبة التي تستغل اسمه لبث السُم بينه وبين جماهير المنتخب المصري والرأي العام.

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، قد عقد جلسة مع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر منذ أيام ، بحضور محمد بركات عضو المجلس ووليد العطار المدير التنفيذي، قدم خلالها كيروش تقريرًا مفصلاً عن رحلة السنغال والأحداث المصاحبة للمباراة والتقرير الفني.

واتفق مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال الجلسة على حصول البرتغالي كارلوس كيروش على راحة سلبية والسفر إلى بلاده لحين الفصل في الطعن المقدم من اتحاد الكرة إلى الاتحادين الدولي والافريقي لكرة القدم، والخاص بإعادة مباراة منتخب مصر أمام السنغال بسبب الأحداث المؤسفة التي شهدتها مباراة الاياب التي أقيمت يوم 29 مارس الماضي.