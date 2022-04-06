شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال ينتظر تأشيرة قطر لبدء التأهيل من جراحة الرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر عمرو جمال مهاجم فاركو إنهاء إجراءات حصوله على تأشيرة قطر للسفر هناك لبدء التأهيل من جراحة الرباط الصليبى في مركز اسبيتار بقطر على غرار الخطوة التي اتخذها النادى الاهلى في تأهيل نجميه أكرم توفيق وعمار حمدى هناك بعد تعرضهم للإصابة بقطع في الرباط الصليبى.

بدأ عمرو جمال مرحلة جديدة من برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل بعد جراحة الرباط الصليبي التي أجراها مؤخرا، حيث بدأ الغزال في أداء تدريبات جديدة لتقوية العضلات في إطار البرنامج الخاص بتجهيزه للعودة من جديد.

ويخضع عمرو جمال لفحوصات وقياسات مستمرة قبل كل مرحلة من العلاج في إطار تجهيزه بالشكل المناسب، وعاد عمرو جمال للقاهرة قادماً من النمسا عقب إجراؤه جراحة الرباط الصليبى فى أحد المراكز الطبية المتخصصة، والتي أجرى فيها الثنائى أكرم توفيق وعمار حمدى لاعبا الأهلى نفس الجراحة.

وبدأ الغزال مرحلة العلاج الطبيعى بعدما خضع لجراحة الرباط الصليبى ،ورافق عمرو جمال فى رحلته العلاجية الدكتور مجدى وهبى طبيب فاركو، حيث إستمر اللاعب هناك لمتابعة مرحلة فرد القدم بالكامل من خلال العلاج الطبيعى تحت إشراف الطبيب الذى أجرى الجراحة قبل العودة للقاهرة لبداية المرحلة الأولى من التأهيل.

وشارك عمرو جمال مع فاركو فى 11 مباراة هذا الموسم، سجل هدفين فى 826 دقيقة لعب قبل الإصابة بالرباط الصليبى.

وإجمالا شارك عمرو جمال فى 212 مباراة، ولعب 13111 دقيقة وسجل 52 هدفا وصنع 18 هدف وتلقى 24 إنذار ونال بطاقة حمراء وحيدة وشارك مع منتخب مصر في 19 مباراة دولية وسجل ثلاثة أهداف دولية.