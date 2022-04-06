شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب عماد النحاس أمام الأهلى قبل قيادة زعيم الثغر الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى مع دقات التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء اختباراً صعباً حينما يستضيف نظيره الاتحاد السكندرى على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز فى لقاء مثير لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة، وتوقفت المسابقة قرابة الشهر بسبب انشغال المنتخب الوطنى بخوض مباراتى السنغال في تصفيات كأس العالم قطر 2022.

وتعد مباراة الليلة هى الظهور الأول لعماد النحاس مديراً فنياً لزعيم الثغر بعد توليه المسئولية الفنية للاتحاد خلفاً لحسام حسن، وكان عماد النحاس لاعباً مُتميزاً، بزغت نجوميته وترعرعت فى قلعة الدراويش وصنع المجد فى القلعة الحمراء برفقة الجيل الذهبى للأهلى بقيادة تريكة وبركات ومتعب وجمعة وشوقى ومعوض تحت قيادة الساحر البرتغالى مانويل جوزيه.



عماد النحاس والاهلى

بدأ عماد النحاس رحلته فى التدريب بهدوء، كما كانت تجربته الرائعة فى المستطيل الأخضر كلاعب، قاد عدة أندية تدريجياً وفرض نفسه بشكل رائع على الساحة التدريبية دون أحاديث صاخبة أو مشاجرات مع هذا وذلك أو انتقاد حكم من أجل الحصول على "شو إعلامى".

قاد عماد النحاس فريق المقاولون العرب منذ موسم (2018 - 2019)، نجح في إعادة ذئاب الجبل للمشاركات الأفريقية بعد طول غياب.

واجه النحاس الأهلى "مدرباً" لفرق (أسوان، الشرقية للدخان، الرجاء، طنطا، والمقاولون) فى 13 مباراة ليصبح صدام الليلة هو اللقاء الرابع عشر بين الطرفين، وفاز النحاس مرة وحيدة وتعادل مرة أيضاً وخسر 11 لقاء، وسجلت فرق النحاس فى شباك الأهلى 7 أهداف بينما تلقت 28 هدفا.

المباراة الأولى للنحاس أمام الأهلى كانت في موسم 2015 / 2016، عندما كان النحاس مديراً فنياً لأسوان، وفاز الأهلي في تلك المباراة بنتيجة (3-1).

وفي الدور الثاني بموسم 2016/2017 تولى النحاس تدريب الشرقية للدخان، وتعادل أمام الأهلي بنتيجة (1-1).

وفي موسم 2018/2019 تولى النحاس تدريب المقاولون، وفاز على الأهلي (1-0)، ثم خسر في الدور الثاني بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبالموسم الحالي وقبل رحيله عن ذئاب الجبل، خسر النحاس أمام الأهلي بهدف دون مقابل عن طريق حمدي فتحي.