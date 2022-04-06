شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نجوم يسجلون غياباً عن موقعة الزمالك وبيراميدز بالدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف ملعب الدفاع الجوى بالقاهرة مواجهة قوية تجمع بين بيراميدز وضيفه الزمالك فى التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، فى اللقاء المؤجل من الجولة 11 للدورى المصرى.

ويحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 26 نقطة، بقيادة مدربه إيهاب جلال، فيما يتواجد الزمالك بالمركز الثالث برصيد 25 نقطة، مع مدربه البرتغالى جيسوالدو فيريرا.

وتشهد مواجهة بيراميدز والزمالك غيابات عديدة فى صفوف الفريقين، على رأسهم أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح والتونسى سيف الدين الجزيرى والمغربى محمد أوناجم في القلعة البيضاء، بجانب رمضان صبحي وعمر جابر وأحمد أيمن منصور في صفوف بيراميدز.

ويتفوق نادى الزمالك على نظيره بيراميدز في القيمة التسويقية قبل اللقاء المرتقب، حيث تبلغ قيمة قائمة الزمالك 21 مليونا و430 ألف يورو، بينما تبلغ القيمة التسويقية لبيراميدز 17 مليونا و950 ألف يورو، وهو ما يرجح كفة الزمالك على بيراميدز بقيمة تصل إلى 3 ملايين و480 ألف يورو.