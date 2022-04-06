الامارات | الاتحاد الآسيوي يختار مهاجم الشارقة بيرنارد ضمن مشاهير دوري الأبطال

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الآسيوي يختار مهاجم الشارقة بيرنارد ضمن مشاهير دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اللاعب البرازيلي بيرنارد دوارت مهاجم نادي الشارقة ضمن أشهر وأخطر اللاعبين المشاركين في دوري الأبطال لموسم 2022.

وخصص له مساحة واسعة في تقرير نشره على الصفحة الرئيسية لموقعه الرسمي يتضمن أهم وأشهر اللاعبين المشاركين ضمن فرق غرب آسيا في النسخة الجديدة من البطولة التي ستنطلق مباريات دور المجموعات فيها غدا بنظام التجمع في المملكة العربية السعودية بمشاركة 3 أندية من الإمارات هي الجزيرة وشباب الأهلي والشارقة.

وأكد الاتحاد الآسيوي أن بيرنارد دوارت ليس غريبا على دوري أبطال آسيا حيث أنه شارك فيه من قبل ضمن صفوف فريقه السابق شاختار دونيتسك، كما أنه سبق له المشاركة في دوري أبطال أوروبا في 25 مباراة، وفي كأس ليبرتادوريس 13 مباراة حينما كان يمثل نادي اتليتكو مينيرو البرازيلي في موسم 2013، حيث سجل فيها 4 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين في البطولة.

وقال التقرير: " بيرنارد وضع بصمته أيضا في دوري أبطال آسيا على الرغم من خوضه مباراة واحدة فقط مع الشارقة الموسم الماضي، حيث سجل هدفاً جميلاً خلال التعادل 1-1 أمام الوحدة في دور الـ16 قبل أن يتم إقصاء الشارقة بركلات الجزاء الترجيحية ".

وأضاف : " من المقرر أن يواجه بيرنارد زميله السابق في إيفرتون خاميس رودريجيز لاعب نادي الريان القطري مرتين في غضون أربعة أيام، ومع ذلك فإنه يضع نصب عينيه مساعدة الشارقة بقدر ما يستطيع، أو على الأقل تقديم أفضل أداء لهم في البطولة بعد بلوغ الدور ربع النهائي عام 2004".

وخصص التقرير أيضا مساحات أخرى لعدد من مشاهير كرة القدم الذين سيشاركون ضمن أندية غرب آسيا في دوري الأبطال بالنسخة الجديدة، أبرزهم سانتي كازورلا لاعب السد الذي سبق له اللعب في أرسنال وفيا ريال، وخاميس رودريجيز لاعب الريان الذي سبق له اللعب في ريال مدريد وبايرن ميونيخ وايفرتون، وأوديون إيجالو لاعب نادي الهلال الذي سبق له اللعب في دوري السوبر الصيني مع تشانغتشون ياتاي وشنغهاي شينهوا، وايفر بانيجا لاعب الشباب السعودي الذي سبق له تحقيق 3 ألقاب مع أشبيليه في الدوري الأوروبي ولقب قبله في دوري ليبرتادوريس مع بوكاجونيورز الأرجنتيني، وتوبي ألدير فيرليد الذي سبق له الفوز بالدوري الإسباني مع أتليتكو مدريد، ووصيف دوري أبطال أوروبا مع توتنهام هوتسبير.



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