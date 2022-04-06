تعليق كلوب بعد استبدال محمد صلاح أمام بنفيكا.. ماذا قال؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

علق يورغن كلوب مدرب ليفربول على استبدال النجم المصري محمد صلاح خلال مواجهة فريقه بنفيكا أمس الثلاثاء ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والتي انتهت لصالح الريدز 3-1.



وشارك صلاح في المباراة كأساسي ولم يتمكن من التسجيل رغم أن الفرصة سنحت له أكثر من مرة، قبل خروجه كبديل في الدقيقة 61.

وقال كلوب في تصريحات نشرتها شبكة "ليفربول إيكو" الإنجليزية: "لم أفعل شيئا مختلفا (عندما خرج صلاح)، كل لاعب يريد أن يسجل، من الواضح أن مو يريد أن يسجل مرة أخرى، كل شيء على ما يرام".

وتابع: "إنها فترة يمر بها وليس من السهل العودة من إفريقيا (بعد خروج منتخب مصر من تصفيات مونديال قطر)، كان لديه الكثير من الضغط على كاهله، يحتاج الأمر فقط إلى الاستقرار، وكل شيء بخير".

وأردف: "كلا اللاعبان (محمد صلاح وماني) عادا من إفريقيا، ليس من السهل حقا، كان هناك ضغط عليهما، كلاهما كان يجب أن يقود منتخب بلديهما، مدربهما كانا جزءا من ذلك أيضا، بسبب وضع الضغط عليهما".

مؤكدا: "كانت مباراة مهمة بالنسبة لـ مو وماني الليلة، يمكن للمرء أن يسجل والآخر للأسف لا، ولكن كل شيء سيكون على ما يرام".

واقترب ليفربول من التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة القارية بانتظار الحسم في مباراة الإياب التي من المقرر أن يستضيفها على ملعبه "أنفيلد" في الـ13 من أبريل الجاري.