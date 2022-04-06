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بصورة داخل حمام السباحة محمد صلاح ويعلق

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الشارقة - اميمة ياسر - ظهر محمد صلاح لاعب نادي الإنجليزي ومنتخب مصر، فى صورة نشرها على حسابه الشخصي علي موقع انستجرام.

وظهر محمد صلاح في الصورة داخل حمام السباحة برفقة عدد من أصدقائه، وعلق قائلا: " وقت الاستشفاء ".

وكان آرسين فينجر مدرب أرسنال السابق قال في تصريحات نشرتها شبكة "ليفربول إيكو" الإنجليزية: "أحيانًا تضطر إلى حل مشكلة، ولكنك فى الوقت نفسه تتسبب في حدوث مشكلة أخرى".

وأوضح آرسين فينجر: "عليك أن تبذل قصارى جهدك لإبقاء محمد صلاح، أنا على علم بأن اللاعبين الآخرين ليسوا بعيدين عنه في المستوى، ولكن لن يعد هناك ما يكفي من المال لإرضائهم، لأنك أنفقت الكثير على هذا النجم".

وأكد فينجر: "يقدم محمد صلاح موسمًا استثنائيًا، ومنذ قدومه كل عام يصبح أفضل، هو يستحق عقده".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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