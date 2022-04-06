بصورة داخل حمام السباحة محمد صلاح ويعلق

الشارقة - اميمة ياسر - ظهر محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، فى صورة نشرها على حسابه الشخصي علي موقع انستجرام.

وظهر محمد صلاح في الصورة داخل حمام السباحة برفقة عدد من أصدقائه، وعلق قائلا: " وقت الاستشفاء ".

وكان آرسين فينجر مدرب أرسنال السابق قال في تصريحات نشرتها شبكة "ليفربول إيكو" الإنجليزية: "أحيانًا تضطر إلى حل مشكلة، ولكنك فى الوقت نفسه تتسبب في حدوث مشكلة أخرى".

وأوضح آرسين فينجر: "عليك أن تبذل قصارى جهدك لإبقاء محمد صلاح، أنا على علم بأن اللاعبين الآخرين ليسوا بعيدين عنه في المستوى، ولكن لن يعد هناك ما يكفي من المال لإرضائهم، لأنك أنفقت الكثير على هذا النجم".

وأكد فينجر: "يقدم محمد صلاح موسمًا استثنائيًا، ومنذ قدومه كل عام يصبح أفضل، هو يستحق عقده".