أحمد مرتضى منصور يكشف حقيقة تراجع الزمالك عن قرار عدم التجديد لخماسى الفريق على رأسهم طارق وبن شرقي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك, حقيقة التراجع عن عدم التجديد للخماسى المٌعلن رحيلهم بنهاية الموسم, مؤكدا أن فريق الكرة بالقلعة البيضاء يركز حالياً على بطولتي الدوري والكأس.

وقال منصور خلال تصريحات تيلفزيونية: "رئيس النادي أعلن عدم التجديد لهؤلاء الخماسى، وهذا أمر محسوم, مشيرا الى ان كل لاعب له 50 بديل، لم يتم التعاقد الآن مع أحد لكن الموضوع بسيط".

واضاف: "بالتأكيد سنعقد صفقات كثيرة الموسم المُقبل، ولكن الآن نركز في بطولتي الدوري والكأس القديم والجديد".

وتابع: "نسير في ملف القضايا بشكل جيد، وحصلنا على حكم في قضية كهربا وننتظر الباقي".

وشدد "ميزانية ألعاب الصالات في الزمالك تعادل 50% من ميزانية كرة القدم".

وكان مرتضى منصور، اعلن من قبل عدم التجديد لكل من: أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وطارق حامد ومحمد أبو جبل وعمر السعيد، وعرض سيف الدين الجزيري للبيع".