شكرا لقرائتكم خبر عن اليد يعدل مواعيد المجمعة الثانية للبقاء فى دوري المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم بتعديل موعد إقامة الدورة المجمعة الثانية للمنافسة على البقاء فى دورى المحترفين لتقام أيام 19,20,21 أبريل الجارى بدلا من 21,22,23 من نفس الشهر .

وتشهد الجولة الأولى منافسة بين ، 6 أكتوبر مع المعادى و الشمس مع مركز شباب استاد المنصورة و أصحاب الجياد مع الحوار.

تستضيف صالة المقاولون العرب نهائيات كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2021 / 2022 على مدار يومى 7 و8 أبريل الجارى.

ويقام دور قبل النهائى يوم 7 أبريل الجارى بمواجهتين بين كل من سبورتنج مع هليوبوليس والبنك الأهلى مع الزمالك، بينما يقام فى اليوم التالى مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع وتحديد البطل.

توج مؤخرا فريق كرة اليد بنادى الزمالك بلقب دورى المحترفين بالفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 29 / 22 فى قمة ختام دورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2021 / 2022 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وأقيم ختام الدورة المجمعة الثانية لتحديد بطل دورى المحترفين بدون جمهور.