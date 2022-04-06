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مدرب الأمس منافس اليوم .. ماذا قدم إيهاب جلال مع الزمالك قبل بيراميدز؟.. إنفو جراف

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القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك ضيفًا ثقيلاً على بيراميدز، في المباراة المقرر لها التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوي، في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري، ويبحث كل فريق عن تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط من أجل الإقتراب من مقدمة جدول ترتيب المسابقة، والتي يحتلها الأهلى.

 

يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث في جدول ترتيب الدورى برصيد 25 نقطة، ويحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 26 نقطة، فيما يتربع الأهلى على المقدمة برصيد 28 نقطة.

 

وكان إيهاب جلال مدرب بيراميدز الحالى مديراً فنياً للزمالك فى 17 مباراة سابقة حقق الفوز فى 9 منها وتعادل فى مباراتين وخسر 6 لقاءات وسجل 23 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا.


أرقام ايهاب جلال مع الزمالك

حاول إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز علاج أزمة اهدار الفرص التي يعانى منها خط هجوم فريقه في الفترة الحالية، قبل مواجهة الزمالك، وشدد المدير الفني على لاعبى فريقه بضرورة بذل قصارى جهدهم واستغلال عامل الأرض من أجل تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط، والتي ستساعد الفريق في الزحف نحو مقدمة الدورى، لافتًا إلى إن مثل تلك المواجهات هي بوابة حسم اللقب الذى يسعى له الفريق السماوى.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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