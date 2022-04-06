شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأمس منافس اليوم .. ماذا قدم إيهاب جلال مع الزمالك قبل بيراميدز؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك ضيفًا ثقيلاً على بيراميدز، في المباراة المقرر لها التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوي، في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري، ويبحث كل فريق عن تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط من أجل الإقتراب من مقدمة جدول ترتيب المسابقة، والتي يحتلها الأهلى.

يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث في جدول ترتيب الدورى برصيد 25 نقطة، ويحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 26 نقطة، فيما يتربع الأهلى على المقدمة برصيد 28 نقطة.

وكان إيهاب جلال مدرب بيراميدز الحالى مديراً فنياً للزمالك فى 17 مباراة سابقة حقق الفوز فى 9 منها وتعادل فى مباراتين وخسر 6 لقاءات وسجل 23 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا.