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شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأمس منافس اليوم .. ماذا قدم إيهاب جلال مع الزمالك قبل بيراميدز؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر
يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث في جدول ترتيب الدورى برصيد 25 نقطة، ويحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 26 نقطة، فيما يتربع الأهلى على المقدمة برصيد 28 نقطة.
وكان إيهاب جلال مدرب بيراميدز الحالى مديراً فنياً للزمالك فى 17 مباراة سابقة حقق الفوز فى 9 منها وتعادل فى مباراتين وخسر 6 لقاءات وسجل 23 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا.
أرقام ايهاب جلال مع الزمالك
حاول إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز علاج أزمة اهدار الفرص التي يعانى منها خط هجوم فريقه في الفترة الحالية، قبل مواجهة الزمالك، وشدد المدير الفني على لاعبى فريقه بضرورة بذل قصارى جهدهم واستغلال عامل الأرض من أجل تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط، والتي ستساعد الفريق في الزحف نحو مقدمة الدورى، لافتًا إلى إن مثل تلك المواجهات هي بوابة حسم اللقب الذى يسعى له الفريق السماوى.