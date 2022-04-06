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نونو الميدا يطالب فاركو بالتعاقد مع مهاجم سوبر فى الصيف

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القاهرة - سامية سيد - طالب البرتغالى نونو الميدا المدير الفني لفاركو مسئولي ناديه بضرورة التعاقد مع مهاجم سوبر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك لعلاج العجز الشديد الذى يعانيه الفريق البرتقالى .

ويُعاني فريق فاركو من أزمة في مركز المهاجم الصريح، خاصة بعد إصابة عمرو جمال بالرباط الصليبي، وإيقاف السوداني سيف الدين تيري بقرار من الاتحاد الدولى الفيفا بجانب إصابته أيضاً بالرباط الصليبى.

ويمنح نونو الميدا ، شكرى نجيب مهاجم فاركو أولوية كبيرة من إهتمامه خلال التدريبات لحل الازمة الهجومية التي يعانى منها الفريق.

ويحتل نادي فاركو المركز السابع من بطولة الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة، بعد أن فاز في 5 مباريات وتعادل في اثنتين، وخسر 6 مباريات، وسجل لاعبيه 13 هدفا وتلقت شباكه مثلهم.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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