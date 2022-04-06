شكرا لقرائتكم خبر عن الأزمة المالية تؤجل حسم ملف تمديد تعاقد محمد فوزى مع الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسببت الأزمة المالية التي يعانى منها النادى الاسماعيلى في الآونة الأخيرة في تأجيل حسم ملف تمديد تعاقد محمد فوزى حارس مرمى الدراويش والذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل حيث يحق للحارس التوقيع لأى نادى في يناير المقبل.

ويرغب مجلس الاسماعيلى في حسم ملف تمديد عقد محمد فوزى سريعاً وذلك بناءً على رغبة حمد إبراهيم المدير الفنى للدراويش الذى طالب باستمرار اللاعب فى صفوف القلعة الصفراء بعد تألقه بالفترة الأخيرة ونجاحه فى لفت أنظار الجهاز الفني للفراعنة بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش، قبل أن يتم استبعاده من القائمة النهائية لمنتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون أو في مباراتى السنغال، وينتهى تعاقد محمد فوزى مع الاسماعيلى في 2023 ولكن الإدارة ترغب في الحفاظ على كل عناصر القوام الاساسى للدراويش.

وكان مجلس إدارة النادى الإسماعيلى قد أنهى ملف تمديد تعاقد النجوم بنجاح كبير بعد تمديد تعاقد الثلاثى باهر المحمدى وعبد الرحمن مجدى وعماد حمدى لاعبو الفريق للحفاظ على الهيكل الاساسى للدراويش.