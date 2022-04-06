شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الأهلى والاتحاد السكندرى قبل صدام الدورى الليلة؟ إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى والاتحاد السكندرى على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز فى لقاء مثير لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة، وتوقفت المسابقة قرابة الشهر بسبب انشغال المنتخب الوطنى بخوض مباراتى السنغال في تصفيات كأس العالم قطر 2022.



مشوار الاهلى والاتحاد

ويعتلى الأهلى صدارة أندية الدورى برصيد 28 نقطة بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى لقاء، ولم يخسر وسجل لاعبوه 30 هدفا وتلقت شباكه 8 أهداف، فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الحادى عشر برصيد 14 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز في 3 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفا.

وكان آخر ظهور للأهلى في الدوري 8 مارس الماضى أي قبل 29 يوماً حينما فاز على نظيره بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد باللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري فيما خسر الاتحاد السكندري من الاسماعيلى بهدفين مقابل هدف في 16 مارس الماضى بالجولة الثالثة عشرة للمسابقة وهى المباراة التي تسببت في الإطاحة بحسام حسن المدير الفني لزعيم الثغر وتعيين عماد النحاس بديلا له لتكون أولى مبارياته الرسمية أمام الأهلى ناديه السابق.