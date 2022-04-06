شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز.. بن شرقى وأوباما والسعيد فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مواجهة من العيار الثقيل عندما يحل ضيفا على بيراميدز فى التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على استاد الدفاع الجوى بالجولة الحادية عشرة لمسابقة الدورى، ويبحث كل فريق عن تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط من أجل الاقتراب من مقدمة جدول ترتيب المسابقة، والتى يحتلها الأهلى.

يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى برصيد 25 نقطة، ويحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 26 نقطة، فيما يتربع الأهلى على المقدمة برصيد 28 نقطة.

ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز مكون من :

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – حازم إمام – محمد عبد الشافى.

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – عبد الله جمعة.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي – يوسف إبراهيم "أوباما" – عمر السعيد.