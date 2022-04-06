شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. فيريرا فى مهمة خطف الوصافة من بيراميدز ومصالحة جماهير الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض نادي الزمالك بقيادة البرتغالي فيريرا، تحدياً صعباً عندما يلتقي بنظيره بيراميدز في المباراة التي تجمع الفريقين في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة 11 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري العام.

ويسعى فيريرا إلى مواصلة نتائجه المقبولة محلياً ومصالحة الجماهير البيضاء، بالفوز على بيراميدز وانتزاع وصافة الدوري العام، بعد الخروج من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بالنسخة الحالية، دون تحقيق أي انتصار يرضي عشاق القلعة البيضاء.

وتولى فيريرا الإدارة الفنية لنادي الزمالك خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون بعد تراجع نتائج الفريق الأبيض، وقاد فيريرا القلعة البيضاء خلال أخر 4 مباريات، حقق فوز وحيد على حساب الجونة في الدوري، وخسر من الوداد بهدف نظيف، قبل أن يتعادل مع بترو أتليتكو وساجرادا سلبياً في أخر جولتين بدوري الأبطال.

ويحتل نادي بيراميدز المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 26 نقطة بعدما خاض 11 مباراة، فاز في 8 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر لقاء وحيد كان أمام الأهلي في المباراة الأخيرة بالدوري بنتيجة 3/0، وسجل لاعبو بيراميدز 20 هدفاً واستقبلت شباكهم 8 أهداف.

وعلى الجانب الآخر يحتل نادي الزمالك المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 25 نقطة بعدما خاض 11 مباراة حيث فاز الزمالك في 8 مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسر مباراتين، وسجل لاعبو الزمالك 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 12 هدفاً آخر.