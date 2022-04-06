شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء ودية طلائع الجيش والبنك الأهلى منعاً للإجهاد قبل عودة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة طارق العشرى بالاتفاق مع نظيره فى البنك الأهلى بقيادة خالد جلال إلغاء ودية الفريقين التى كان من المقرر لها اليوم فى تمام التاسعة والنصف مساء خوفاً من إجهاد اللاعبين قبل عودة مسابقة الدورى.

وتوقفت المسابقة المحلية بسبب مباراتى منتخب مصر مع السنغال بتصفيات كأس العالم قطر 2022، والتى ضاع على إثرها حلم تأهل الفراعنة للمونديال عن طريق ركلات الترجيح.

وأنهى فريق طلائع الجيش بقيادة طارق العشرى الخميس الماضى معسكر فريقه المغلق الذى أقيم بالإسكندرية منذ السبت الماضى، ولعب خلاله أكثر من مباراة ودية لتجهيز لاعبيه فنياً وبدنياً لعودة مسابقة الدورى.

ويستعد الطلائع لمواجهة إنبى المقرر لها 14 أبريل الجارى بالجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز باستاد جهاز الرياضة.

ويحتل فريق طلائع الجيش المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 14 نقطة، حيث لعب 32 مباراة فاز فى 3 لقاءات أمام كل من فاركو وفيوتشر والمصرى البورسعيدى، بينما تعادل فى 5 مواجهات، بينما تلقى الخسارة في 5 مباريات وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه 12 هدفا.