شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يخسر من صن داونز بخماسية دون رد فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 6 أبريل 2019 تلقى فريق الأهلى الهزيمة الأكبر فى تاريخه الأفريقى، بخماسية نظيفة على يد صن داونز الجنوب أفريقى بملعب الأخير، بذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

أهداف المباراة جاءت عن طريق ثيمبا زوانى فى الدقيقة 13، وايين أريندسى فى الدقيقة 23، الهدف الثالث جاء عن طريق ريكاردو ناسيمينتو فى الدقيقة 47، الرابع عن طريق جاستون سيرينيو في الدقيقة 62، والخامس سجله لاعب الأهلي السابق باكاماني في الدقيقة 83.

وكان الأهلى بدأ اللقاء بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

وفي خط الدفاع: محمد هاني وأيمن أشرف وسعد سمير وعلي معلول.

أما في خط الوسط: عمرو السولية وأحمد فتحي ورمضان صبحي وكريم نيدفيد وجونيور أجايي.

وفي خط الهجوم: مروان محسن.

وكان يجلس على مقاعد البدلاء، كل من، على لطفي وحسين الشحات وناصر ماهر وياسر إبراهيم وصلاح محسن وحمدي فتحي ووليد أزارو.

قاد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى صن داونز لتحقيق هذه النتيجة الثقيلة قبل أن يتولى قيادة الاهلى فنياً خلفاً لرحيل السويسرى رينيه فايلر .

ولم ينجح المارد الأحمر في تعويض هزيمته في لقاء الإياب بالقاهرة حيث فاز بهدف دون رد فقط ليودع دوري الابطال الافريقى وسط معاهدة من لاعبيه بمصالحهم جماهيرهم الغفيرة لاسيما بعد قرار إدارة القلعة الحمراء بخصم نسبة من عقود اللاعبين كعقوبة على هذه النتيجة الثقيلة الغير معتادة في الأهلى.

وبالفعل نجح الاهلى منذ ذلك التاريخ في السيطرة على زعامة القارة الافريقية وحقق لقبين لدوري الابطال الافريقى على التوالي موسمى 2020 و 2021 بالفوز على الزمالك في نهائي القرن الشهير لتحقيق لقب غائب منذ سبعة سنوات ثم الفوز على كايرز تشيفز بطل جنوب أفريقيا بثلاثية دون رد ليحقق اللقب الثانى على التوالي.

توج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.