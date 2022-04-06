شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام الاتحاد.. أفشة وعبد القادر وشريف وتاو فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى مع دقات التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء اختباراً صعباً حينما يستضيف نظيره الاتحاد السكندرى على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز فى لقاء مثير لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة، وتوقفت المسابقة قرابة الشهر بسبب انشغال المنتخب الوطنى بخوض مباراتى السنغال في تصفيات كأس العالم قطر 2022.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلى أمام الاتحاد السكندرى كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوى.

خط الدفاع: على معلول وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وكريم فؤاد.

وسط الملعب: عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدى أفشة.

الهجوم: أحمد عبد القادر وبيرسى تاو ومحمد شريف.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى والاتحاد السكندري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى، اليوم الأربعاء، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.