شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يسعى لمواصلة انتصاراته المحلية أمام زعيم الثغر بالدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الاهلى مع دقات التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء اختباراً صعباً حينما يستضيف نظيره الاتحاد السكندري على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز فى لقاء مثير لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة، وتوقفت المسابقة قرابة الشهر بسبب انشغال المنتخب الوطنى بخوض مباراتى السنغال في تصفيات كأس العالم قطر 2022.

وكان آخر ظهور للأهلى في الدوري في 8 مارس الماضى أي قبل 29 يوماً حينما فاز على نظيره بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد باللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري فيما خسر الاتحاد السكندري من الاسماعيلى بهدفين مقابل هدف في 16 مارس الماضى بالجولة الثالثة عشرة للمسابقة وهى المباراة التي تسببت في الإطاحة بحسام حسن المدير الفني لزعيم الثغر وتعيين عماد النحاس بديلا له لتكون أولى مبارياته الرسمية أمام الاهلى ناديه السابق.

ويعتلى الأهلى صدارة أندية الدوري برصيد 28 نقطة بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز في 9 لقاءات وتعادل في لقاء ولم يخسر وسجل لاعبيه 30 هدف وتلقت شباكه 8 أهداف فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الحادى عشر برصيد 14 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز في 3 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدف.

ويدخل فريق الاهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة بعدما حجز المارد الأحمر موقعه في دور الثمانية بدوري الابطال الافريقى للمرة السادسة على التوالي بعد تخطى عقبة الهلال السودانى بهدف حسين الشحات ، ويتطلع موسيماني لتهيئة لاعبيه جيداً للمباريات المقبلة في بطولة الدوري الممتاز والتى يتطلع فيها الفريق لتحقيق الإنتصارات المحلية لإستعادة لقب الدوري الغائب عن قلعة الجزيرة في أخر نسخة من البطولة والتى توّج بها الزمالك.

ويستمر غياب أكرم توفيق وعمار حمدى وبدر بانون وصلاح محسن ورامى ربيعة عن الاهلى في مباراة الاتحاد السكندري بسبب الإصابة.

في المقابل طالب عماد النحاس المدير الفني للاتحاد السكندري لاعبيه بتدشين انطلاقة جديدة مع جماهيرهم بداية من مواجهة الاهلى الليلة لتعديل مركزهم في جدول الدوري بعد سلسلة النتائج السلبية التي تحققت في الفترة الأخيرة حيث فشل الفريق في تحقيق الفوز في آخر 4 مباريات في مسابقة الدوري، فضلًا عن خروجه من دور الـ32 من مسابقة كأس مصر أمام سيراميكا.

ويغيب عن صفوف الاتحاد السكندرى 3 من عناصره الأساسيين هم موبولولو رأس الحربة للإصابة، وأحمد نبيل مانجا للإصابة، بالإصافة إلى هشام صلاح الظهير الأيمن لحصوله على 3 بطاقات صفراء.