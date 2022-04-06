شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار محترف.. عمرو زكى من المنصورة إلى إسقاط كبار الدورى الإنجليزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة" مقولة تنطبق على كل لاعب مصرى نجح فى الوصول للعالمية ووضع اسمه بين الكبار ورفع علم مصر فى المحافل الأوروبية والعالمية، ولم يكن يتخيل أكثر المتفائلين أن الدورى المصرى سيخرج منه لاعب كرة قدم يتألق فى الملاعب العالمية وينافس نجوم العالم.

ونستعرض خلال شهر رمضان مشوار محترف مصرى من الذين رفعوا اسم مصر عاليا فى جميع المحافل الدولية، وسنتحدث في هذا اليوم عن عمرو زكى مهاجم الزمالك ومنتخب مصر السابق الذى تألق في الملاعب الإنجليزية.

ولد عمرو زكى فى الأول من أبريل لعام 1983، ويعد من أبرز لاعبى الكرة المصرية، الذي أثر اعتزاله بشكل كبير على أداء منتخب مصر؛ بسبب عدم وجود بديل قوى يقود هجوم الفراعنة منذ تعليق حذائه فى 2015.

المنصورة إلى إنبى

لعب عمرو زكى فى البداية للمنصورة قبل أن ينتقل لإنبى فى موسم 2003 مقابل مبلغ تخطى 1.5 مليون جنيه، ليقود إنبى للفوز ببطولة كأس مصر 2004 - 2005، قبل أن تشهد أمم أفريقيا 2006 بداية تعارف الجماهير على قدرات البلدوزر، ليحل بديلاً لميدو، ويسجل هدفه الشهير فى مباراة السنغال.

احترف عمرو زكى بعد تألقه اللافت مع المنتخب الوطني بأمم أفريقيا 2006 بفريق لوكوموتيف موسكو الروسى، لكنه لم يستمر طويلاً حتى عاد ليتعاقد مع الزمالك، وكانت البطولة الأهم له فى مشواره مع القلعة البيضاء بخطفه الكأس للأبيض 2008 بتسجيله الهدف القاتل فى شباك إنبى، فى المباراة التى انتهت 2 / 1.

الملاعب الإنجليزية

وانتقل عمرو زكي من الزمالك في الموسم التالي 2009 إلى ويجان أتليتيك الإنجليزي على سبيل الإعارة لمدة عام مقابل 1.5 مليون يورو، ليتألق ويسجل 10 أهداف حولته إلى نجم فوق العادة لدى جماهير ويجان، وحصل البلدوزر بعد توهج نجمه على إشادة من ديفيد بيكهام أسطورة الكرة الإنجليزية بأنه أضاف روحا جديدة داخل فريقه، ومن أهداف عمرو زكى التى لن تنسى الثنائية التى سجلها فى شباك ليفربول بقميص ويجان، حتى أصبح هدفا لكبار الدورى الإنجليزى وريال مدريد.

كما خاض البلدوزر عدة تجارب احترافية فى الملاعب العربية ضمن صفوف السالمية الكويتى والرجاء المغربى والعهد اللبنانى، بالإضافة إلى رحلة احترافية فى الازيجسبور التركى.

كما تُوج عمرو زكى مع المنتخب الوطنى ببطولة الأمم الأفريقية أعوام 2006 و2008 على التوالى، كما سجل 29 هدفا دوليا، بالإضافة إلى تتويجه ببطولتين لكأس مصر؛ واحدة مع إنبى والأخرى مع الزمالك، وشارك مع الأبيض فى 88 مباراة على مدى تاريخه سجل خلالهما 35 هدفا.

وأنهى زكى مسيرته لاعبا بنادى العهد اللبنانى فى صفقة انتقال حر، انتهت بفسخ التعاقد بعد شهر واحد بالتراضى ليعلن الاعتزال فى أغسطس 2015.