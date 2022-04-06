تعرف على ترتيب الدوري المصري قبل عودته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

تعود عجلة دوري we المصري للدوران بعد 20 يوما من التوقف بسبب فترة المباريات الدولية.

وكان الدوري المصري توقف يوم 17 مارس الماضي، ويعود اليوم الأربعاء بمواجهتين بين الأهلي والاتحاد السكندري، والزمالك مع بيراميدز.

ويلعب بيراميدز والزمالك في مباراة مؤجلة من الجولة 11، فيما يقام لقاء الأهلي والاتحاد في ختام الجولة 12.

الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة من 10 مباريات، يليه بيراميدز في الوصافة برصيد 26 نقطة، وفي المركز الثالث يأتي الزمالك بـ25 نقطة.

جدير بالذكر أن ثلاثي القمة له مباريات مؤجلة من الجولة 13، ستقام يوم السبت المقبل، حيث يلعب بيراميدز مع غزل المحلة، والأهلي مع المصري، والزمالك أمام مصر المقاصة.