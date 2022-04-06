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ريال مدريد يتلقى نبأ سارا قبل لقاء تشيلسي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

سيتمكن كارلو أنشيلوتي، مدرب ، من قيادة الفريق من أرض الملعب في مباراته أمام في ، بعد تعافيه من الإصابة بفيروس .

ريال مدريد أعلن سلبية مسحة المدير الفني كارلو أنشيلوتي، وسفره إلى لندن لقيادة الفريق أمام تشيلسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت بعثة ريال مدريد وصلت أمس الثلاثاء لمواجهة تشيلسي على ملعب "ستامفورد بريدج" مساء اليوم الأربعاء.

جدير بالذكر أن أنشيلوتي غاب عن ريال مدريد في مباراته الماضية، التي انتهت بفوزه (2-1) على سيلتا فيجو في الجولة 30 من ، بسبب إصابته بفيروس كورونا وخضوعه للعزل الصحي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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