"تعديلات عديدة".. التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

استقر البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك على تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز المؤجلة من الجولة الـ11 التي ستقام اليوم الأربعاء ضمن دوري we المصري.

البرتغالي من المتوقع أن يجري تعديلات كبيرة في تشكيل الفريق الذي سيواجه بيراميدز، بحثا عن أول انتصار في تجربة البروفيسور الثانية مع فرسان القلعة البيضاء.

يختلف تشكيل الفريق أمام بيراميدز عن مواجهة ساجرادا الختامية في دوري الأبطال، حيث من المنتظر عودة محمد أبو جبل لحراسة المرمى بدلا من محمد عواد.

على المستوى الدفاعي، من التوقع عودة حمزة المثلوثي، ومحمود حمدي "الونش" على حساب حازم إمام ومحمد عبد الغني.

أما في خط الوسط، فسيتواجد إمام عاشور على حساب إسلام جابر، وفي الهجوم هناك عمر السعيد بدلا من سيف الدين الجزيري.

وجاء التشكيل المتوقع كما يلي:

حارس المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي "الونش"، محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد، محمد أشرف "روقا"، إمام عاشور، أشرف بنشرقي، يوسف "أوباما".

المهاجم: عمر السعيد