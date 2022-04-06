تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد السكندري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

استقر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على ملامح تشكيل الفريق لمباراة الاتحاد السكندري التي تقام مساء اليوم الأربعاء ضمن الجولة الـ12 من مسابقة دوري we المصري.

المدير الفني الجنوب إفريقي يحافظ في تشكيل المباراة على العناصر التي لعب بها أمام الهلال في دوري أبطال إفريقيا، مع إمكانية التعديل على مستوى عنصر وحيد.

ويفاضل الجهاز الفني في الساعات الأخيرة قبل المباراة بين استمرار بيرسي تاو في مركز الجناح أو إراحته مع الدفع بحسين الشحات الذي سجل هدف فوز الأهلي على الهلال السوداني.

ويستمر أحمد عبد القادر الذي تألق مع الأهلي مؤخرا في المشاركة أساسيا مع الفريق، كما يواصل المدير الفني الاعتماد على ثنائية عمرو السولية وأليو ديانج في وسط الملعب.

جاء تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد كما يلي:

حارس المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: كريم فؤاد - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي "أفشة".

خط الهجوم: بيرسي تاو أو (حسين الشحات) - محمد شريف - أحمد عبد القادر.