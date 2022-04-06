شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يستعيد جهود خالد سطوحى أمام إنبى بعد التعافى من مزق الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعافى خالد سطوحى مدافع طلائع الجيش من الإصابة بمزق فى العضلة الخلفية التى تعرض لها قبل توقف مسابقة الدورى الممتاز، وشارك اللاعب فى ودية فريقه أمام سموحة ليؤكد جاهزيته للمشاركة مع الطلائع أمام إنبى المقرر لها 14 أبريل الجارى بالجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز باستاد جهاز الرياضة.

وأنهى فريق طلائع الجيش بقيادة طارق العشرى الخميس الماضى معسكر فريقه المغلق الذى أقيم بالإسكندرية منذ السبت الماضى، ولعب خلاله أكثر من مباراة ودية لتجهيز لاعبيه فنياً وبدنياً لعودة مسابقة الدورى.

وتوقفت المسابقة المحلية بسبب مباراتى منتخب مصر مع السنغال بتصفيات كأس العالم قطر 2022، والتى ضاع على إثرها حلم تأهل الفراعنة للمونديال عن طريق ركلات الترجيح.

ويحتل فريق طلائع الجيش المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 14 نقطة، حيث لعب 32 مباراة فاز فى 3 لقاءات أمام كل من فاركو وفيوتشر والمصرى البورسعيدى، بينما تعادل فى 5 مواجهات، بينما تلقى الخسارة فى 5 مباريات، وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه 12 هدفا.