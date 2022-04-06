شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ضيفًا ثقيلاً على بيراميدز في الدفاع الجوى بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يحل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك ضيفًا ثقيلاً على بيراميدز، في المباراة المقرر لها التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوي، في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري، ويبحث كل فريق عن تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط من أجل الأقتراب من مقدمة جدول ترتيب المسابقة، والتي يحتلها الأهلى.

يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث في جدول ترتيب الدورى برصيد 25 نقطة، ويحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 26 نقطة، فيما يتربع الأهلى على المقدمة برصيد 28 نقطة.

ويبحث البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للزمالك، عن تحقيق أول فوز مع الفارس الأبيض منذ أن تولى مهمة القيادة الفنية خلفًا للفرنسى باتريس كارتيرون، وذلك خلال مواجهة بيراميدز، حيث يستهدف البروفيسور لتحقيق الفوز ليكون أول انتصار يحققه مع الفريق منذ أن تولى مهمة القيادة فى الولاية الثانية، حيث تولى فيريرا المهمة قبل مواجهة الوداد المغربى وخسر بهدف دون رد، ثم تعادل سلبيًا مع بترو أتلتيكو وساجرادا الأنجوليين.

ولم يسبق لفيريرا فى ولايته الثانية مع الزمالك أن خاض أى مباراة فى مسابقة الدورى، حيث تعد مواجهة بيراميدز هى الأولى للبروفيسور فى المنافسات المحلية، والتى يأمل أن يحقق خلالها الفوز واقتناص الثلاث نقاط، وعقد المدرب جلسة مع لاعبى فريقه طالبهم خلالها بطى صفحة البطولة الأفريقية والسعى لفتح صفحة جديدة تكون انطلاقتها من مواجهة بيراميدز في بطولة الدورى.

على الجانب الأخر، حاول إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز علاج أزمة اهدار الفرص التي يعانى منها خط هجوم فريقه في الفترة الحالية، قبل مواجهة الزمالك، وشدد المدير الفني على لاعبى فريقه بضرورة بذل قصارى جهدهم واستغلال عامل الأرض من أجل تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط، والتي ستساعد الفريق في الزحف نحو مقدمة الدورى، لافتًا إلى إن مثل تلك المواجهات هي بوابة حسم اللقب الذى يسعى له الفريق السماوى.

ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من.. في حراسة المرمى.. شريف إكرامى، في الدفاع.. أسامة جلال – على جبر – أحمد سامى – محمد حمدى، في الوسط.. نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – إبراهيم توريه – وليد الكرتى – فخر الدين بن يوسف.. في الهجوم.. فخرى لاكاى.