شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى والاتحاد اليوم الأربعاء 6 / 4 / 2022 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الأهلى والاتحاد السكندري على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز فى لقاء مثير لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة، وتوقفت المسابقة قرابة الشهر بسبب انشغال المنتخب الوطنى بخوض مباراتى السنغال في تصفيات كأس العالم قطر 2022 ، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة.

ماذا فعل الأهلى والاتحاد السكندرى فى آخر ظهور بالدوري

وكان آخر ظهور للأهلى في الدوري 8 مارس الماضى أي قبل 29 يوماً حينما فاز على نظيره بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد باللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري فيما خسر الاتحاد السكندري من الاسماعيلى بهدفين مقابل هدف في 16 مارس الماضى بالجولة الثالثة عشرة للمسابقة وهى المباراة التي تسببت في الإطاحة بحسام حسن المدير الفني لزعيم الثغر وتعيين عماد النحاس بديلا له لتكون أولى مبارياته الرسمية أمام الاهلى ناديه السابق

ترتيب الأهلى والاتحاد السكندري فى جدول الدوري

ويعتلى الأهلى صدارة أندية الدوري برصيد 28 نقطة بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز في 9 لقاءات وتعادل في لقاء ولم يخسر وسجل لاعبيه 30 هدف وتلقت شباكه 8 أهداف فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الحادى عشر برصيد 14 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز في 3 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدف.

غيابات الاهلى والاتحاد السكندري عن موقعة الدوري

يستمر غياب أكرم توفيق وعمار حمدى وبدر بانون وصلاح محسن ورامى ربيعة عن الاهلى في مباراة الاتحاد السكندري بسبب الإصابة.

ويغيب عن صفوف الاتحاد السكندرى 3 من عناصره الأساسيين هم موبولولو رأس الحربة للإصابة، وأحمد نبيل مانجا للإصابة، بالإصافة إلى هشام صلاح الظهير الأيمن لحصوله على 3 بطاقات صفراء.

تاريخ مواجهات الاهلى والاتحاد السكندري

117 مباراة جمعت الفريقين في مسابقة الدوري حقق خلالها الأهلي 77 فوزاً وسجل 199 هدفاً مقابل 16 انتصاراً و70 هدفاً للاتحاد و24 تعادل آخرها بدون أهداف في الجولة 27 الموسم الماضي

حسام حسن هداف مواجهات الأهلى والاتحاد السكندري

يتربّع حسام حسن على عرش هدافى تاريخ مواجهات الفريقين برصيد 12 هدفاً، سجل جميعها بالقميص الأحمر فى شباك الاتحاد ، ثم عماد متعب برصيد 5 أهداف ، بينما هداف الاتحاد هو محمد دياب العطار "الديبة" برصيد 8 أهداف.