شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط تستقر على تعديل عقد عبد القادر عقب تألقه مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي على تعديل عقد أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأحمر، بعد تألق اللاعب رفقة فريقه منذ العودة من الإعارة في بداية الموسم الحالي، بما يتناسب مع حجم عطاء اللاعب مع الأهلي في الفترة الأخيرة.

وبات عبد القادر من نجوم الأهلي في الفترة الحالية، بفضل تألقه مع الفريق الأحمر سواء وقت مشاركته كأساسي أو احتياطي، وبات من أهم مفاتيح اللعب في صفوف الأهلي لما يمتلكه من مهارة فردية وإمكانيات فنية عالية.

واختار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" أحمد عبد القادر لاعب النادى الأهلى أفضل لاعب فى الجولة السادسة من دور المجموعات من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

ونشر الحساب الرسمى لبطولة دورى ابطال أفريقيا عبر "تويتر": لاعب الأسبوع.. أحمد عبد القادر يفوز بتصويت أفضل لاعب فى الجولة السادسة من دورى أبطال إفريقيا.. نجم الأهلى قدم أداء رائع رفقة فريقه أمام الهلال".

وقاد أحمد عبد القادر الأهلى لحسم تأهله للدور ربع النهائى بالفوز على الهلال السودانى 1-0، بعدما استغل مهارته وراوغ مدافع الهلال ليُمرر كرة سحرية إلى حسين الشحات ويُسجل منها الأخير هدف فوز الأهلى على الهلال، فى ختام دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا ويُعلن تأهل الأهلى لربع نهائى البطولة.