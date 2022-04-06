شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الخير.. طفل متلازمة داون يزين مواجهة مصر وجنوب أفريقيا استجابة لجدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الملاعب عشرات المشاهد المؤثرة والتى تحمل معانى مختلفة عن النصر والهزيمة، فرضتها مواقف أو ظروف معينة، كأن يعتزل لاعب اللعبة، أو يستشعر حب جماهيره له، وغيرها من المواقف التى تؤكد أحقية لعبة كرة القدم فى أن تكون صاحبة الصدارة والشعبية الأولى فى جميع أنحاء العالم.

نجوم الخير.. لفتة إنسانية من الفراعنة

قدمت اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية لعام 2019 التي أقيمت في مصر، لفتة إنسانية رائعة بعدما حققت حلم الطفل إبراهيم بطيشة، من متلازمة داون، بمرافقة منتخب مصر خلال دخوله الملعب قبل انطلاق مباراة جنوب إفريقيا التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات دور الـ16، وانتهت بخروج مصر من البطولة؛ استجابةً لمناشدة جدته عبر "فيسبوك".

وكانت جدة الطفل إبراهيم، نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، رسالة تناشد بها اللجنة المنظمة للبطولة تطلب فيها حضور حفيدها لمباراة المنتخب مع أحد اللاعبين، حيث قالت: "حفيدي إبراهيم حبيب قلبي عاشق الكورة وحضر بطولة روسيا، نفسه يدخل الملعب ماسك إيد بطل من منتخبنا القومي، هل فيه أمل؟".

لترد اللجنة المنظمة، بقرار حضروه لمباراة مصر وجنوب أفريقيا، حيث وافقت بدخوله رفقة أحمد حجازي وأيضًا دخول نجل الشهيد ساطع النعماني تكريمًا لوالده البطل الراحل.