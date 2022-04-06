شكرا لقرائتكم خبر عن جون أنطوى يبدأ التأهيل من شد العضلة الخلفية فى الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الغانى جون أنطوى مهاجم طلائع الجيش تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من شد العضلة الخلفية الذى تعرض له في إحدى التدريبات حتى يكون جاهزاً للمشاركة مع فريقه مع عودة مباريات الدوري.

وأنهى فريق طلائع الجيش بقيادة طارق العشرى الخميس الماضى معسكر فريقه المغلق الذى أقيم بالإسكندرية منذ السبت الماضى، ولعب خلاله أكثر من مباراة ودية لتجهيز لاعبيه فنياً وبدنياً لعودة مسابقة الدورى.

وتوقفت المسابقة المحلية بسبب مباراتى منتخب مصر مع السنغال بتصفيات كأس العالم قطر 2022، والتى ضاع على إثرها حلم تأهل الفراعنة للمونديال عن طريق ركلات الترجيح.

ويحتل فريق طلائع الجيش المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 14 نقطة، حيث لعب 32 مباراة فاز فى 3 لقاءات أمام كل من فاركو وفيوتشر والمصرى البورسعيدى، بينما تعادل في 5 مواجهات، بينما تلقى الخسارة في 5 مباريات وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه 12 هدفا.