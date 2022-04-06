شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد لعبة المصارعة.. ضبط النفس و السيطرة على رد الفعل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "العقل السليم فى الجسم السليم"، مقولة دائما ما تنطبق على ممارسى الرياضة وكل لعبة رياضية لها عدة فوائد على صعيد الصحة والعقل والتفكير والجسد .

فكثير من ممارسي الرياضة لا يعرفون فوائد اللعبة التى يمارسونها، ونحرص على تسليط الضوء على فوائد كل لعبة من الألعاب الرياضية.

ورياضة اليوم التى سنعدد فوائدها، هى المصارعة والتى تمارس بشكل كبير و تمتلك مصر عدد من نجومها أبرزهم كرم جابر .

1- ضبط النفس

2- السيطرة على رد الفعل

3- تعزيز صحة القلب و الأوعية الدموية .

4- تنمية المهارات الإجتماعية و مهارة الإتصال .

5- تنمية الشجاعة .

6- حسن التصرف و سرعة البديهة .

7- التعود على النظام .