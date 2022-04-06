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فوائد لعبة المصارعة.. ضبط النفس و السيطرة على رد الفعل

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القاهرة - سامية سيد - "العقل السليم فى الجسم السليم"، مقولة دائما ما تنطبق على ممارسى وكل لعبة رياضية لها عدة فوائد على صعيد الصحة والعقل والتفكير والجسد .

فكثير من ممارسي الرياضة لا يعرفون فوائد اللعبة التى يمارسونها، ونحرص على تسليط الضوء على فوائد كل لعبة من الألعاب .

 

ورياضة اليوم التى سنعدد فوائدها، هى المصارعة والتى تمارس بشكل كبير و تمتلك مصر عدد من نجومها أبرزهم كرم جابر .

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1- ضبط النفس 

2- السيطرة على رد الفعل 

3- تعزيز صحة القلب و الأوعية الدموية .

4- تنمية المهارات الإجتماعية و مهارة الإتصال .

5- تنمية الشجاعة .

6- حسن التصرف و سرعة البديهة .

7- التعود على النظام .

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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