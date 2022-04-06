تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأربعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

تفام مساء اليوم الأربعاء 6 أبريل/ نيسان 2022 عدة مباريات مهمة في الدوريات الأوروبية والعربية.



وتستكمل الأربعاء مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بموقعتين ناريتين جديدتين تجمع أولاهما بين ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي حامل اللقب، والثانية بين بايرن ميونخ الألماني وفياريال الإسباني.

يلتقي فريقا تشيلسي وريال مدريد، الأربعاء، على ملعب ستامفورد بريدج، في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، حيث تنطلق المباراة الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 بتوقيت أبوظبي، وتُنقل على قناة "beIN Sports 1 HD Premium"، ويعلق عليها الجزائري حفيظ دراجي.

يحل فريق بايرن ميونخ ضيفاً ثقيلا على فياريال، في طريقه نحو استعادة لقب دوري أبطال أوروبا بعد فقدانه الموسم الماضي، حيث تنطلق المباراة الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 بتوقيت أبوظبي، وتُنقل على قناة "beIN Sports 2 HD Premium"، بتعليق التونسي عصام الشوالي.

يستعد الزمالك للعودة إلى الدوري المصري بعد فترة من التوقف، وذلك عندما يخوض مباراة قمة ضد بيراميدز، حيث تنطلق المباراة الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة، 10:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ومن المقرر أن يتم نقلها عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

يعود فريق الأهلي لمنافسات الدوري المصري عندما يلتقي الاتحاد، بعد نجاح مهمته الأفريقية وتجاوز دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة، 10:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل على قناة أون تايم سبورتس 2.

يستقبل فريق الإفريقي نظيره الاتحاد المنستيري في الجولة 12 من الدوري التونسي، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة 1:30 ظهرا بتوقيت تونس، 3:30 بتوقيت مكة المكرمة، 4:30 بتوقيت أبوظبي، ولم تعلن أي قناة عن بث المباراة حتى الآن.

يستضيف النجم الساحلي نظيره الهلال الرياضي الشابي في مواجهة مرتقبة بالجولة 12 من الدوري التونسي، حيث تنطلق المباراة الساعة 1:30 ظهرا بتوقيت تونس، 3:30 بتوقيت مكة المكرمة، 4:30 بتوقيت أبوظبي، وسيتم نقلها على الهواء مباشرة على شبكة قنوات الكأس القطرية.

يواجه حمام الأنف نظيره الترجي في الجولة 12 من منافسات المجموعة الأولى من الدوري التونسي، حيث تنطلق المباراة الساعة 1:30 ظهرا بتوقيت تونس، 3:30 بتوقيت مكة المكرمة، 4:30 بتوقيت أبوظبي، وسيتم نقلها على الصفحة الرسمية لنادي حمام الأنف على "فيسبوك"، وكذلك عبر قنوات الكأس القطرية.

يستضيف فريق الصفاقسي نظيره أمل حمام سوسة في الجولة 12 من الدوري التونسي، حيث تنطلق المباراة الساعة 1:30 ظهرا بتوقيت تونس، 3:30 بتوقيت مكة المكرمة، 4:30 بتوقيت أبوظبي، ولم تعلن أي قناة عن بث المباراة حتى الآن.

يخوض الرجاء تحديا جديدا حين يلاقي فريق شباب قصبة تادلة في ثمن نهائي كأس العرش المغربي، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة 1 ليلا بتوقيت مكة المكرمة، 2 ليلا بتوقيت أبوظبي و11 مساء بتوقيت الرباط.

وتبث منافسات بطولة كأس العرش المغربي بشكل حصري عبر قناة المغربية الرياضية.