شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة زملكاوية .. لقب كأس مصر موسم 44 بعد سداسية فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الزمالك على مدار تاريخه على العديد من البطولات، سواء الدورى أو الكأس أو دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية وغيرها من البطولات بمسماها الجديد والقديم، حيث حقق نادى الزمالك عبر تاريخه الطويل منذ تأسيسه عام 1911 وحتى الآن 97 بطولة على مدار 110 سنوات.

بطولة اليوم هي لقب كأس مصر عام 1944، بعد مباراة تاريخية أمام النادي الأهلي في نهائي البطولة حيث فاز الأبيض بنتيجة 6-0 في المباراة التي أقيمت يوم 2 يونيو من عام 1944 ووقتها كان فريق القلعة البيضاء يلعب تحت مسمى "نادي فاروق"، نسبة إلى الملك فاروق.

أحرز سداسية الزمالك في مرمى الأهلي كل من: محمود حافظ زقلط "ثلاثة أهداف"، ومحسن السميحي "هدفين"، وعبد الكريم صقر هدفا.

لعب الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: يحيى الحرية إمام، سعيد العربي، جلال قريطم، حنفي بسطان، أنور البشبيشي، عبدالرحيم شندي، عمر شندي، محمود حافظ زقلط، مصطفى كامل طه، عبدالكريم صقر، ومحسن السميحي.

بينما الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: كمال حامد، كامل عطية، محمود حمدي كروان، وديع عجوة، مصطفى علواني الكسار، محمود الميهلمي، منير حافظ، محمد الجندي، أحمد مكاوي، صالح الصواف، وحسين مدكور.

ويمتلك نادى الزمالك مكانة رياضية وكروية كبيرة، سواء داخل مصر أو على صعيد دول أفريقيا أو فى مختلف الدول العربية، حيث يعتبر الزمالك هو أحد قطبى الكرة المصرية بالتاريخ والبطولات والإنجازات وما قدمه للكرة المصرية والعربية من نجوم ساهموا فى رفع اسم مصر عاليا فى المحافل الدولية.