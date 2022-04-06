شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية بطولة من دولاب الأهلى.. رأسية متعب تحصد أول كونفيدرالية للكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يملك النادى الأهلي تاريخا كبيرا، فهو أكثر الأندية المصرية تتويجًا بالألقاب المحلية والأفريقية، كما أنه الأكبر من ناحية الشعبية في مصر بل والوطن العربى وقارة أفريقيا، حيث يمتلك قاعدة قد تصل لملايين عريضة.

تأسست القلعة الحمراء عام 1907، ومنذ ذلك الحين وظلت الغلبة للمارد الأحمر في مختلف البطولات على كافة الأصعدة الرياضية.

وفي كرة القدم، حصد الأهلي عددًا كبيرًا للغاية من الألقاب، إلى جانب احتضانه لعدد من أساطير اللعبة منذ الثلاثينات وحتى الآن، وطوال أيام شهر رمضان الكريم يستعرض ”الخليج 365” عبر نافذة "حكاية بطولة من دولاب الاهلى" أشهر البطولات التي حصدها المارد الأحمر على صعيد الساحرة المستديرة.

لا تنسى جماهير النادي الأهلي على وجه الخصوص والكرة المصرية بصفة خاصة بطولة الكونفيدرالية التى حصدها المارد الأحمر عام 2014 لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية.

ففي السادس من ديسمبر عام 2014 حصد عماد متعب، مهاجم الأهلى ومنتخب مصر، الأسبق أول بطولة كونفدرالية فى تاريخ الأندية المصرية وإهدائها للقلعة الحمراء فى الوقت القاتل من عمر المباراة، ليضيف إنجازاً شخصياً فى رصيد تتويجه ملكاً للحظات الأخيرة والأوقات القاتلة.

ونجح عماد متعب فى تسجيل هدف فوز الأهلى بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية على حساب سيوى سبورت برأسية من عرضية وليد سليمان حولها للشباك في الدقيقة" 97" بعد انتهاء الوقتين الأصلى والضائع للمباراة، وبات الأهلى هو أول نادٍ فى تاريخ الأندية المصرية يحقق لقب كأس الكونفيدرالية عبر تاريخه.

وجاء تتويج الأهلي بالبطولة ليُنهي العقدة المصرية لهذه البطولة فلم يستطع اي نادً مصري التتويج بها قبل العملاق الأحمر ، فرغم أن النادي الإسماعيلي وصل إلى نهائي المسابقة مرة واحدة خلال تاريخه، ليصبح أول ناد مصري يحقق هذا الإنجاز.

ولعب الإسماعيلي أمام نادي شبيبة القبائل الجزائري، انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي على ملعب الدراويش بهدف لكل فريق، وتعادل الفريقان في لقاء العودة بدون أهداف لتكون النتيجة النهائية هي تتويج شبيبة القبائل بللقب القاري.

أما الأهلي فقد خسر مباراة الذهاب أمام نادي سيوي سبورت الإيفواري بهدفين لهدف في كوت ديفوار بذهاب نهائي الكونفيدرالية.

و دخل نادي القرن مباراة العودة باحثاً عن هدف وحيد ليحصد اللقب وتأخر الحلم للدقيقة 96 من عمر اللقاء، حيث جاء الهدف من رأسية رائعة عن طريق القناص عماد متعب، ليحصد الأهلي اللقب للمرة الأولى فى تاريخه.

وتحقق اللقب الأفريقي تحت قيادة الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني ، ولعب الأهلي هذه البطولة تحت قيادة ثلاث مديرين فنيين، هم: محمد يوسف وفتحي مبروك وأخيراً جاريدو.