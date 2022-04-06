شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء المغربى يرد على تغريدة الأهلي: "علاقتنا أقوى وأهم من أى بطولة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ردت صفحة نادي الرجاء المغربي عبر فيس بوك على التغريدة الخاصة بصفحة النادي الأهلي، حول العلاقات القوية التي تربط الناديين، بشأن المواجهة التي تجمع الفريقين في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما أوقعت القرعة بطلي مصر والمغرب في مواجهة مباشرة بربع نهائي بطولة أفريقيا.

وقامت صفحة الرجاء المغربي بالتفاعل مع تغريدة صفحة الأهلي التي كتب فيها: "الأهلي والرجاء أشقاء علاقتنا أقوى وأهم من أي بطولة" بإعادة التغريدة معقبة عليها بالرمز الخاص بالتحية ونسر الأهلي.





وكانت صفحة الأهلي قد علقت على وقوع الأحمر في مواجهة الرجاء المغربى، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة فى نسخة 2021-2022، خلال قرعة دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت بمقر الاتحاد الأفريقي "كاف".

ونشر الحساب الرسمي للنادى الأهلى على موقع "تويتر" صورة للمواجهة معلقا عليها: "منافسة شريفة بين الأشقاء في ربع نهائي دوري الأبطال".

وتأهل الأهلى لربع النهائي وصيفا للمجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، خلف المتصدر فريق صن داونز الجنوب أفريقي صاحب الصدارة برصيد 16 نقطة، ليصبح الفريق العربى السادس فى ربع النهائي من أصل 8 فرق وسط سيطرة عربية على دور الثمانية.

تقابل الفريقان خلال 7 مباريات، فاز خلالها الأهلي في لقاء واحد فقط، بينما حسم التعادل نتيجة أربعة مواجهات، وحقق الرجاء الانتصار فى لقاءين، بينما كانت المواجهة الاخيرة بينهم على لقب كأس السوبر الأفريقى، وانتزع الأهلي مع موسيماني اللقب وقتها من الرجاء بالتعادل 1-1 بهدف طاهر محمد طاهر في الدقائق الأخيرة، قبل أن تبتسم ركلات الترجيح لبطل مصر، ليحقق اللقب للمرة الثانية على التوالي.