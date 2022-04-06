شكرا لقرائتكم خبر عن "ألعاب القوى" يدرس تنظيم بطولة تنشيطية خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو اتحاد ألعاب القوى إقامة وتنظيم بطولة تنشيطية خلال شهر رمضان، قبل انطلاق الموسم الجديد والمقرر له منتصف مايو المقبل.

وأنهى اتحاد ألعاب القوى الموسم المحلى بإقامة بطولات الجمهورية، الدرع والكأس، وكذلك بطولات المناطق، فى إطار الاستعداد لاستضافة البطولة العربية التى تقام بمصر الشهر المقبل.

ويسعى ألعاب القوى لإقامة بطولتين تنشيطيتين خلال شهر رمضان، قبل انطلاق الموسم الجديد، لإعداد اللاعبين والهيئات الرياضية جيدا للبطولات المحلية.

وتلقى اتحاد ألعاب القوى برئاسة سيف شاهين موافقة مبدئية من دولتى قطر والبحرين على المشاركة فى منافسات البطولة العربية، التى تستضيفها مصر خلال مايو المقبل.

من جانبه أكد سيف شاهين رئيس الاتحاد أنه تلقى موافقة مبدئية فقط، دون إرسال كشوفات اللاعبين، أو مواعيد الوصول، وغيرها من تفاصيل المشاركة.