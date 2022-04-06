شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب التايكوندو يعود من إسبانيا محتلا المركز الثالث بالبطولة المفتوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود مساء اليوم الثلاثاء بعثة منتخب التايكوندو من إسبانيا، بعد انتهاء بطولة إسبانيا المفتوحة فئة G2، واحتلال المركز الثالث، والتتويج بميداليتين، إحداهما ذهبية، والأخرى برونزية.

وجاء المركز الثالث بعد أن حقق أحمد راوى لاعب المنتخب المركز الأول وذهبية المنافسات، كما حققت آية محمد المركز الثالث والميدالية البرونزية فى البطولة.

ويرأس بعثة المنتخب فى إسبانيا محمد عجيزة عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على المنتخب الأول، ومعه أحمد الشباسي مدرب الفريق.

وضمت قائمة منتخب التايكوندو فى البطولة كلا من: أحمد راوى، نادين عمرو، شهد سامي، منه الله مدحت، روان محمد، آية محمد محمود، تقي شعبان ويوسف عصام، أحمد وائل، عمر شراقي، مصطفى فرج، إياد بركات، محمد فرج، رامي عيسى.