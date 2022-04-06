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البنك الأهلى يستعيد حسام الصانع قبل استئناف مباريات الدورى.. صور

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القاهرة - سامية سيد - شارك حسام الصانع، لاعب فريق البنك الأهلى، في التدريبات الجماعية للفريق عصر الثلاثاء عقب الشفاء من الإصابة التي لحقت به الموسم الماضى بقطع في الرباط الصليبى، لدعم الفريق قبل مواجهات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وخضع حسام الصانع لجراحة الرباط الصليبى منذ أكثر من 6 أشهر، حيث كان تعرض للإصابة فى مباراة فريقه أمام غزل المحلة الموسم الماضى بالدور الثانى من لقاءات بطولة الدورى المصرى الممتاز، وتم عمل برنامج علاجى وتأهيلى تحت إشراف طبيب الفريق، ليعود اللاعب مرة أخرى للمشاركة في المباريات القادمة.

ويسعى خالد جلال لتجهيز جميع اللاعبين بدنيا وفنياً خلال فترة التوقف، وإكساب جميع اللاعبين حساسية المباريات. 

ويستعد فريق البنك الأهلى لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث يلاقى الاتحاد السكندرى يوم 14 أبريل الحالى، ضمن لقاءات الجولة الـ14 من عمر المسابقة والتي سوف تقام على استاد بتروسبورت.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 18 نقطة، حيث فاز  في 5 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر في 5 مباريات.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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