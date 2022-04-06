شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي الأخير قبل مواجهة الاتحاد.. محاضرة فنية من موسيماني وتدريبات متنوعة للحراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى فريق الأهلي مرانه الأخير على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري، والمقرر أن تقام غدًا الأربعاء في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، محاضرة للاعبين، لمناقشة عدد من الجوانب الفنية والخططية المتعلقة بالمباراة، قبل أن يبدأ المران بفقرات بدنية خفيفة تحت إشراف كابيلو رانجواجا مخطط الأحمال.

وأدى حراس الفريق تدريبات متنوعة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس، فيما خصص موسيماني فقرات فنية خاصة في إطار تجهيز اللاعبين للمباراة بالشكل المطلوب.

وكان الأهلي قد تأهل إلى ربع نهائي البطولة الإفريقية، بعدما حل ثانيًا في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط.

ويحمل الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا آخر نسختين، و10 مرات في تاريخه.