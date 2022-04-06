شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” يكشف السر وراء استبعاد زيزو وفتوح من مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار قرار البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، باستبعاد كل من أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح، من قائمة مواجهة بيراميدز، العديد من التساؤلات حول السبب وراء هذا القرار، خاصة في ظل جاهزية اللاعبين من الناحية الفنية والبدنية، وجاء القرار بسبب عدم التزام اللاعبين فى التدريبات الأخيرة قبل المباراة.

وكشف مصدر مطلع لـ"الخليج 365" كواليس عدم التزام اللاعبين فى التدريب، مؤكدًا أن الأمر يعود لرغبة الإدارة فى تعديل عقود جميع اللاعبين الذين تشتمل عقودهم على شرط جزائى يمنحهم أحقية سداد قيمته والرحيل عن النادى فى أى وقت، الأمر الذى ترفضه الإدارة الحالية وترغب فى تعديل تلك العقود.

وأضاف المصدر أن هناك بنودا أخرى فى عقود بعض اللاعبين تمنحهم أحقية السفر والظهور فى وسائل الإعلام والبرامج الفضائية دون الحصول على إذن مسبق، وهو ما دفع الإدارة لطلب تعديل تلك العقود وبنفس قيمتها مع إزالة البنود الشاذة والشروط الجزائية من أجل تحقيق العدالة وسط صفوف الفريق، وخلق بيئة مناسبة للفريق بأكمله.

واستطرد المصدر حديثه أن بعض اللاعبين يتهربون من تعديل عقودهم ويرفضون تعديل أى بند بعقودهم، أو إزالة الشرط الجزائى المنصوص عليه، وهو ما تسبب فى عدم إلتزام زيزو وفتوح فى التدريبات الأخيرة قبل مواجهة بيراميدز، الأمر الذى دفع فيريرا لاستبعادهما.

وعن استبعاد سيف الدين الجزيرى ومحمد أوناجم، أكد المصدر أن سيف الجزيرى يعانى من كدمة فى مشط القدم، واستبعاد أوناجم جاء لقرار فنى.

ويواجه الزمالك نظيره بيراميدز في التاسعة والنصف مساء اليوم، الأربعاء في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز.