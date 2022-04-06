شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتعادل مع مصر المقاصة سلبيا استعدادا لعودة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل الفريق الأول للنادي الإسماعيلي مع مصر المقاصة سلبيًا في اللقاء الذي أقيم مساء الثلاثاء ضمن سلسلة مبارياته الودية تحضيرا لاستئناف الدوري العام.

بدأ الإسماعيلي اللقاء بتشكيل مكون من محمد فوزي في حراسة المرمي وشادي ماهر وعماد حمدي وباهر المحمدي وسايكو كونتيه في خط الدفاع، ومحمد مخلوف ومحمد بن خماسة وعبد الرحمن مجدي وأحمد مصطفي ووجيه عبد الحكيم في خط الوسط، ودييجو فرناندو في خط الهجوم.

وفي الشوط الثاني دفع الإسماعيلي بكلا من جان موريل وأحمد أيمن وحسن ياسين ومحمد بيومي وكارميلو ألجاراناز ومحمد دسوقي وحازم مرسي.

وحرص الجهاز الفني للدراويش بقيادة حمد إبراهيم، علي تجريب مجموعة من الخطط الفنية فضلًا عن إشراك أكثر من لاعب في عدة مراكز للوقوف علي مدى قدراتهم في تحقيق المرونة التكتيكية للدراويش.

وتعد هذه المباراة هي الثالثة للدراويش خلال فترة التوقف الدولي الحالي بعدما فاز علي عرب افريكانو بثلاثية نظيفة والتعادل مع الجونة بهدف لكل منهما في اللقاء الثاني، ومن المقرر أن يدخل الفريق معسكرا مغلقا بالإسكندرية يوم الخميس المقبل الذي يتخلله مباراة آخرى استعدادًا لملاقاة المصري البورسعيدي ضمن منافسات الدوري العام.