شكرا لقرائتكم خبر عن تحدى الشبراوى والجزار فى الجونة قبل مواجهة غزل المحلة بالدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لنادى الجونة عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر فيديو لتحدى ثنائى الفريق المدافع محمود الجزار والمهاجم محمود الشبراوى، خلال تواجدهما بمعسكر الفريق الساحلى قبل استئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز، وجاء التحدى بين الثنائى في أسئلة عن بعض المعلومات العامة.

ومن جانب آخر يرغب مسئولو فريق الجونة في التعاقد مع ثنائى فريق الأهلى محمد محمود ومحمد فخرى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لدعم الفريق الساحلى المرحلة المقبلة.

ويعد ثنائى فريق الأهلى من أفضل العناصر الصاعدة والتي يرغب مسئولو القلعة الحمراء في خروجهم على سبيل الإعارة والمشاركة في المباريات، وأخذ الخبرة والظهور بشكل قوى للاستعانة بيهم و المنافسة على تواجدهم بالتشكيل الاساسى للفريق الأحمر.

ويستعد فريق الجونة لملاقاة نظيره غزل المحلة يوم 15 من شهر أبريل الحالى، ضمن لقاءات الجولة الـ14 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز على ستاد المحلة.

ويحتل فريق الجونة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 14 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى 4 مباريات و تعادل فى مباريتان و الهزيمة فى 6 مباريات.