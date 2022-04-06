أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 5 / 4 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - أخبار الرياضة المصرية، شهدت الساحة الرياضية المصرية اليوم الثلاثاء 5 / 4 / 2022، العديد من الأخبار المهمة، منها ما أسفرت عنه قرعة ربع نهائي بطولات الأندية الأفريقية التي يشارك فيها الأهلي بدورى الأبطال وبيراميدز والمصري في الكونفدرالية.

تأكيدا لليوم السابع.. خروج زيزو والجزيرى وضم شيكابالا لقائمة الزمالك ضد بيراميدز

أعلن جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن قائمة الفريق التي ستواجه بيراميدز في التاسعة والنصف مساء غدا الأربعاء في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز.

الأمتار الأخيرة فى صفقة انتقال أشرف بن شرقى للنادى الأهلى

بدأ مسئولو النادى الأهلى تقييم صفقة المغربى أشرف بن شرقى صانع ألعاب نادى الزمالك قبل اتخاذ قرار نهائى بالتفاوض مع اللاعب أو الابتعاد عن الصفقة، ويقيم مسئولو الأهلى حاليا مستوى اللاعب فنياً فى الستة أشهر الأخيرة، كذلك التعرف على طلبات بن شرقى المادية، وهل تتماشى مع سقف الرواتب الذى يضعه مسئولو القلعة الحمراء قبل التفاوض مع أى صفقة جديدة.

استقر الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى على تطبيق سياسة التدوير في صفوف فريقه بكل مراكز الملعب في مباريات الدوري المقبلة، لاسيما أن المارد الأحمر يضم بين صفوفه كتيبة مدججة بالنجوم في أغلب المراكز مما يدفع المدرب الجنوب أفريقى لاستغلالها خوفاً من شبح الإجهاد الذى يحاصر عناصر التشكيلة الأساسية للأهلى جراء تلاحم المواسم وعدم الحصول على فترات راحة مناسبة بين المواسم.