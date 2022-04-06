شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكرة النسائية يخسر من الهند بهدف نظيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب الكرة النسائية بهدف نظيف أمام الهند، في المباراة الودية التي جرت بينهما، في افتتاح منافسات الدورة الودية الدولية المقامة بالأردن. ويلتقي منتخب الكرة النسائية نظيره الأردني يوم 11 أبريل الجارى فى ختام الدورة.

تترأس بعثة منتخب مصر للكرة النسائية في الأردن الدكتورة دينا الرفاعى عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على الكرة النسائية، وتضم قائمة اللاعبات كلا من: ناصرة عيد وأمينة إسماعيل وفرح سمير لحراسة المرمي، إنجي عطية "كابتن المنتخب"، شروق سيد، بسنت عبد العزيز، مرفت فاروق، إيمان حسن، هند إسماعيل، أمنية محمود، عهد طارق، مهيرة علي، منة طارق، سارة عصام، سامية آدم، وسالي منصور، ندا الغريب، منار هاني، أمنية سمير، راندا خليل، هيام عبد الحفيظ، مديحة حبيب، نورا أحمد.

ويتكون الجهاز الفني لمنتخب الكرة النسائية، من محمد كمال مديرا فنيا، ومروة الحواط مدربا عاما ، ومحمد عرفات مدربا للحراس، وراما نجيب مديرا إداريا، و الدكتورة إيمان كمال طبيب ، وريم محمود أخصائي علاج طبيعي وتأهيل، وأحمد حسن مسئول المهمات.